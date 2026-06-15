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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Wyhlen: Schranke an Bahnübergang beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Montag, 15.06.2026 gegen 10.30 Uhr die B34 von Grenzach-Wyhlen kommend in Richtung Rheinfelden. Kurz vor Herten überquerte dieser den dortigen Bahnübergang, trotz der sich bereits senkenden Bahnschranke. Es kam zur Kollision, bei der die Bahnschranke abgerissen wurde und an der Sollbruchstelle brach. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen (07624/98900) sucht Zeugen die Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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