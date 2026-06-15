Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Freiburg (ots)

In der Zeit von Freitag, 12.06.2026 bis Samstag, 13.06.2026, 01:40 Uhr versuchte eine bislang unbekannte Täterschaft in die Räumlichkeiten eines Immobilienbüros in der Jägerstraße in Titisee-Neustadt einzudringen. Der unbekannten Täterschaft gelang es, die Haustüre des Mehrfamilienhauses aufzuhebeln, die Türe zum Immobilienbüro, welches sich im Erdgeschoss befindet, konnte nicht geöffnet werden. Es entstand kein Diebstahlsschaden.

Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder anderweitige Hinweise zur bislang unbekannten Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Hinterzarten, Tel. 07652/9177-0, oder dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0, in Verbindung zu setzen.

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