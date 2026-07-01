Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Tödlicher Verkehrsunfall in Hatten

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Hatten ist am Dienstag, 30. Juni 2026, gegen 12:30 Uhr, ein 64-jähriger Mann tödlich verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 64-Jährige aus Wildeshausen mit einem Mercedes die Munderloher Straße. Im Bereich der Einmündung Am Alten Reitplatz fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache auf einen stehenden Bus auf.

Der 64-jährige Mercedes-Fahrer erlitt bei dem Zusammenstoß tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Die Polizei Wildeshausen hat den Verkehrsunfall aufgenommen und Ermittlungen zur bislang ungeklärten Unfallursache eingeleitet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zur Bergung der Fahrbahn ist die Munderloher Straße kurzzeitig vollgesperrt.

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