Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Berne +++ zwei Leichtverletzte

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Berne sind am Dienstag, 30. Juni 2026, gegen 17:30 Uhr, zwei Personen leicht verletzt worden.

Eine 63-jährige Frau aus Berne befuhr mit einem Opel die Deichstraße aus Richtung Lemwerder und beabsichtigte, die Kreuzung mit der Motzener Straße geradeaus zu überqueren. Dabei missachtete sie aus bislang ungeklärter Ursache die Vorfahrt eines von rechts kommenden Chevrolet, der von einem 43-jährigen Mann aus Stuhr geführt wurde.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Sowohl die 63-jährige Opel-Fahrerin als auch der 43-jährige Fahrer des Chevrolet erlitten leichte Verletzungen.

Beide Fahrzeuge waren in Folge der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Brake hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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