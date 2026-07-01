Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Ohne Fahrerlaubnis auf der Adelheider Straße unterwegs
Delmenhorst (ots)
Beamte der Polizei Delmenhorst kontrollierten am Dienstag, 30. Juni 2026, gegen 18:00 Uhr einen 23-jährigen Fahrer eines VW, der die Adelheider Straße in Delmenhorst befuhr.
Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass dem 23-Jährigen die Fahrerlaubnis bereits entzogen worden war. Dennoch fuhr er weiter mit seinem Pkw im öffentlichen Straßenverkehr.
Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten gegen den 23-Jährigen ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.
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