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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Ohne Fahrerlaubnis auf der Adelheider Straße unterwegs

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Delmenhorst kontrollierten am Dienstag, 30. Juni 2026, gegen 18:00 Uhr einen 23-jährigen Fahrer eines VW, der die Adelheider Straße in Delmenhorst befuhr.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass dem 23-Jährigen die Fahrerlaubnis bereits entzogen worden war. Dennoch fuhr er weiter mit seinem Pkw im öffentlichen Straßenverkehr.

Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten gegen den 23-Jährigen ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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