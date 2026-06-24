POL-WAF: Oelde. Gegen roten Corsa gefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Zwischen Montag, 22.6.2026, 22.00 Uhr und Dienstag, 23.6.2026, 8.30 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen roten Opel Corsa, der am Fahrbahnrand der Straße Nordring in Oelde stand. An dem Pkw entstand an der vorderen Fahrerseite Sachschaden. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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