PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zusammenstoß von Pkw und Fahrrad

Warendorf (ots)

Eine 63-jährige Warendorferin war am Montagmorgen (22.06.2026, 09.05 Uhr) mit ihrem Fahrrad parallel zum Kreisverkehr Doktor-Rau-Allee/Stadtstraße - Abs. Milter Str. verlaufenden Radweg unterwegs, um die Stadtstraße am Kreisverkehr zu überqueeren - Fahrtrichtung Dreibückenstraße.

Zeitgleich war eine 25-jährige Ennigerloherin dabei mit ihrem Auto in die Stadtstraße, vom Kreisverkehr herausfahrend, zu lenken, um ihre Fahrt in Richtung Milter Straße fortzusetzen. Im Bereich des Radwegs und angrenzenden Zebrastreifens stießen beide zusammen und die Radlerin stürzte auf die Motorhaube des Pkw.

Rettungskräfte brachten sie anschließend leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 23.06.2026 – 09:12

    POL-WAF: Beckum. Spiegel abgefahren - Hinweise erbeten

    Warendorf (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag (22.06.2026, gegen 12.20 Uhr) den Spiegel eines Firmenfahrzeugs in Beckum abgefahren und ist geflüchtet. Das Firmenfahrzeug stand am rechten Fahrbahnrand Richtung Lippetal und wurde im Vorbeifahren von dem beteiligten Pkw touchiert und beschädigt. Wir bitten diesen Autofahrer oder weitere Zeugen die Hinweise geben können, sich bei der Polizei Beckum, Telefon ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 08:20

    POL-WAF: Ahlen. Hyundai angefahren und beschädigt

    Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat einen grauen Hyundai Kona, Kauai in Ahlen angefahren, beschädigt und ist geflüchtet. Das Auto stand am Montag (22.06.2026) zwischen 08.30 Uhr und 14.05 Uhr auf einem Parkplatz am Henry-Dunant-Weg und wurde hinten beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 08:15

    POL-WAF: Warendorf. Zusammenstoß von Pedelec und E-Scooter

    Warendorf (ots) - Bei einem Zusammenstoß von Pedelec und E-Scooter sind am Montagabend (22.06.2026, 18.10 Uhr) zwei Warendorfer leicht verletzt worden. Auf dem Geh- und Radweg der Stadtstraße Nord in Warendorf stießen ein 71-jähriger Pedelec- und ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer im Begegnungsverkehr zusammen und verletzten sich. Rettungskräfte brachten beide leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren