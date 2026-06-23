Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zusammenstoß von Pkw und Fahrrad

Warendorf (ots)

Eine 63-jährige Warendorferin war am Montagmorgen (22.06.2026, 09.05 Uhr) mit ihrem Fahrrad parallel zum Kreisverkehr Doktor-Rau-Allee/Stadtstraße - Abs. Milter Str. verlaufenden Radweg unterwegs, um die Stadtstraße am Kreisverkehr zu überqueeren - Fahrtrichtung Dreibückenstraße.

Zeitgleich war eine 25-jährige Ennigerloherin dabei mit ihrem Auto in die Stadtstraße, vom Kreisverkehr herausfahrend, zu lenken, um ihre Fahrt in Richtung Milter Straße fortzusetzen. Im Bereich des Radwegs und angrenzenden Zebrastreifens stießen beide zusammen und die Radlerin stürzte auf die Motorhaube des Pkw.

Rettungskräfte brachten sie anschließend leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

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