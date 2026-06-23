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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Hyundai angefahren und beschädigt

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat einen grauen Hyundai Kona, Kauai in Ahlen angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Das Auto stand am Montag (22.06.2026) zwischen 08.30 Uhr und 14.05 Uhr auf einem Parkplatz am Henry-Dunant-Weg und wurde hinten beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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