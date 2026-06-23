Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Spiegel abgefahren - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag (22.06.2026, gegen 12.20 Uhr) den Spiegel eines Firmenfahrzeugs in Beckum abgefahren und ist geflüchtet.

Das Firmenfahrzeug stand am rechten Fahrbahnrand Richtung Lippetal und wurde im Vorbeifahren von dem beteiligten Pkw touchiert und beschädigt.

Wir bitten diesen Autofahrer oder weitere Zeugen die Hinweise geben können, sich bei der Polizei Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de, zu melden.

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