POL-WAF: Warendorf. Zusammenstoß von Pedelec und E-Scooter
Warendorf (ots)
Bei einem Zusammenstoß von Pedelec und E-Scooter sind am Montagabend (22.06.2026, 18.10 Uhr) zwei Warendorfer leicht verletzt worden.
Auf dem Geh- und Radweg der Stadtstraße Nord in Warendorf stießen ein 71-jähriger Pedelec- und ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer im Begegnungsverkehr zusammen und verletzten sich.
Rettungskräfte brachten beide leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.
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