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Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Sprechstunde am Donnerstag fällt aus

Warendorf (ots)

Die Sprechstunde des Bezirksdienstes Wadersloh am Donnerstag, 25.06.2026, 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr fällt aufgrund einer Fortbildungsveranstaltung aus. In dringenden Fällen wenden Sie sich an die Polizeiwache Beckum oder eine andere Polizeidienststelle, die 24 Stunden besetzt ist. Alternativ können Sie die online Internetwache https://internetwache.polizei.nrw/ nutzen. In Notfällen wenden Sie sich über den Notruf 110 an die Polizei.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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