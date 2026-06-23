POL-WAF: Wadersloh. Sprechstunde am Donnerstag fällt aus

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 21.6.2026 fand ein kreisweiter Einsatz statt, an dem die Fahrer von Motorrädern im besonderen polizeilichen Fokus standen. Aber auch andere Verkehrsteilnehmer. Fast 180 Kraftfahrzeugführer waren zu schnell. Während 98 von ihnen ein Verwarngeld zahlten, erhalten 81 einen Bußgeldbescheid. Vier Fahrzeuge waren nicht versichert und bei einem Motorrad war die Betriebserlaubnis erloschen. Hier ...

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