PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme im Nahverkehrszug

Kehl (ots)

Am Montagnachmittag (29.06.26)kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen Nahverkehrszug in Kehl. Dabei konnte sich ein 27-jähriger somalischer Staatsangehöriger nicht ausweisen. Es bestand zunächst der Verdacht der versuchten unerlaubten Einreise. Die Überprüfung seiner Fingerabdrücke ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen und verbüßt nun eine 25-tägige Haftstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.06.2026 – 14:30

    BPOLI-OG: Aufgebrochener Fahrkartenautomat in Orschweier: Bundespolizei sucht Zeugen

    Orschweier (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, dem 28.07., wurde der Bundespolizei der Aufbruch des Fahrausweisautomaten im Bahnhof Orschweier gemeldet. Eine bislang unbekannte Täterschaft hat den Automaten aus der Verankerung gerissen, gewaltsam geöffnet und darin befindliches Bargeld entwendet. Der Kriminaltechnische Dienst der Bundespolizeiinspektion Offenburg ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 11:06

    BPOLI-OG: Zurückweisung nach versuchter unerlaubter Einreise mit gefälschtem Dokument

    Altenheim (ots) - Am frühen Samstagmorgen (27.06.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Altenheim einen Fernreisebus. Dabei wies sich eine chinesische Staatsangehörige mit einem chinesischen Reisepass sowie einem polnischen Aufenthaltstitel aus. Bei dem Aufenthaltstitel handelte es sich nach ersten Ermittlungen um ein totalgefälschtes ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 10:55

    BPOLI-OG: Zurückweisung nach versuchter unerlaubter Einreise mit verändertem Pass

    Rheinmünster (ots) - Am Samstagnachmittag (27.06.26) wies sich eine 22-Jährige bei der Einreisekontrolle eines Fluges aus Skopje am Flughafen Karlsruhe/ Baden-Baden mit einem nordmazedonischen Reisepass aus. Die Bundespolizisten stellten bei der Überprüfung des Passes fest, dass zwei Seiten entfernt wurden. Es bestand der Verdacht der Urkundenfälschung sowie der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren