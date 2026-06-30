Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme im Nahverkehrszug

Kehl (ots)

Am Montagnachmittag (29.06.26)kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen Nahverkehrszug in Kehl. Dabei konnte sich ein 27-jähriger somalischer Staatsangehöriger nicht ausweisen. Es bestand zunächst der Verdacht der versuchten unerlaubten Einreise. Die Überprüfung seiner Fingerabdrücke ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen und verbüßt nun eine 25-tägige Haftstrafe.

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