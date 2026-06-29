Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zurückweisung nach versuchter unerlaubter Einreise mit verändertem Pass

Rheinmünster (ots)

Am Samstagnachmittag (27.06.26) wies sich eine 22-Jährige bei der Einreisekontrolle eines Fluges aus Skopje am Flughafen Karlsruhe/ Baden-Baden mit einem nordmazedonischen Reisepass aus. Die Bundespolizisten stellten bei der Überprüfung des Passes fest, dass zwei Seiten entfernt wurden. Es bestand der Verdacht der Urkundenfälschung sowie der versuchten unerlaubten Einreise. Das im Pass befindliche Visum wurde annuliert und der mazedonischen Staatsangehörigen die Einreise nach Deutschland verweigert. Sie wurde nach Skopje zurückgewiesen.

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