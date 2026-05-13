Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Trunkenheitsfahrten halten Polizei auf Trapp

Vorpommern-Greifswald (ots)

Am gestrigen Abend, 12. Mai 2026, wurden der Polizei mehrere Trunkenheitsfahrten im nördlichen Bereich des Landkreises gemeldet.

Der erste Sachverhalt wurde gegen 17:40 Uhr der Wolgaster Polizei gemeldet. Hinweisgeber hatten in der Wedeler Straße in Wolgast einen Pkw bemerkt, der augenscheinlich an einem Unfall beteiligt gewesen sein könnte. Da ihnen die Situation suspekt vorkam, wandten sie sich an die Polizei. Vor Ort konnte der 18- jährige Fahrer des Pkw angetroffen werden. Eine Beteiligung an einem Unfall bestätigte sich nicht, dafür machte der 18-Jährige einen sichtlich alkoholisierten Eindruck auf die Polizisten. Eine vor Ort durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,47 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Doch auch am genutzten Fahrzeug stellten die Beamten Unstimmigkeiten fest. Die genutzten Kennzeichen gehörten nicht an das Fahrzeug, welches bereits im Dezember 2025 außer Betrieb gesetzt wurde. Gegen den 18-Jährigen wird nun unter anderem wegen der Trunkenheit im Verkehr, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ermittelt.

Um 19:55 Uhr ging über den Notruf eine weitere Meldung über eine Trunkenheitsfahrt ein. Dieses Mal jedoch in Greifswald. Ein Hinweisgeber teilte mit, dass eine Frau mit ihrem Pkw an der Wiecker Brücke stehe und einen äußerst alkoholisierten Eindruck mache. Auf die Kontaktversuche des Hinweisgebers habe die Frau kaum reagiert. Kurz nach dem Anruf hatte die Frau ihre Fahrt jedoch fortgesetzt und erst in der Thomas-Müntzer-Straße beendet. Dort wurde die 59-Jährige einer Verkehrskontrolle unterzogen, im Rahmen welcher auch ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 2,88 Promille. Um eine Weiterfahrt zu verhindern wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die 59-Jährige erwartet nun ein Verfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr.

Ein dritter Sachverhalt ereignete sich gegen 22:50 Uhr in der Bahnhofstraße in Koserow. Den Heringsdorfer Beamten wurde ein Pkw gemeldet, welcher ohne Kennzeichen durch Karlshagen in Richtung Trassenheide fahre. Das Fahrzeug konnte durch die eingesetzten Polizisten in Koserow gestoppt und kontrolliert werden. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 18-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem wies der Mann einen Atemalkoholwert von 1,36 Promille auf. Ferner war das Fahrzeug nicht versichert. Die Polizei ermittelt nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Trunkenheit im Verkehr sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

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