Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 105

Löbnitz (ots)

Am heutigen Dienstag (12. Mai 2026) kam es um 07:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 105.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 69-jährige deutsche Fahrer eines Pkw Mercedes die Bundesstraße 105 aus Richtung Martenshagen kommend in Richtung Löbnitz. An der Kreuzung zur Landesstraße 23 kam der Mann, offenbar aufgrund körperlicher Mängel, nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß erst mit einem Baum und dann mit einer Bushaltestelle zusammen.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 37-jährige deutsche Beifahrerin wurden schwerverletzt und der Fahrzeugführer leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Die Bundesstraße war mit Unterbrechung für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

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