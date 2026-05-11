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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Auto überschlägt sich bei Unfall

A20 / Brohmer Berge (ots)

Auf der Autobahn 20 hat es heute Mittag auf Höhe der Brohmer Berge in Fahrtrichtung Polen einen Unfall gegeben, bei dem sich das Auto überschlug und neben der Autobahn zum Stehen kam. Zeugen riefen sofort die Rettung und die Polizei. Wenig später konnte sich der 23-jährige Autofahrer auch selbst melden.

Er wurde medizinisch vor Ort versorgt, gilt nach aktuellem Stand aber nicht als schwerer verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge, könnte es durch unangepasste Geschwindigkeit bei Fahrbahnnässe zu dem Unfall gekommen sein.

Eine Fahrspur der Autobahn war zur Bergung des Fahrzeugs gesperrt. Das Auto gilt als Totalschaden. Der Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Der Fahrer ist Deutscher.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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