Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unbekannter stiehlt Diesel aus Lkw

Pasewalk (ots)

Am gestrigen Tag wurde der Pasewalker Polizei der Diebstahl von ungefähr 300 Litern Diesel aus einem Lkw in der Bahnhofstraße in Pasewalk gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter in der Zeit vom 08. Mai 2026, 17:00 Uhr, bis 10. Mai 2026, 17:45 Uhr, gewaltsam Zugang zum Tank des Fahrzeuges und entwendete die vorgenannte Menge Kraftstoff. Der Lkw parkte zur Tatzeit zwischen der Straße "Am Bahnhof" und der "Speicherstraße". Der entstandene Schaden beläuft sich auf 800 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Diebstahls und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können. Wenn Sie sachdienliche Hinweise geben können, werden Sie gebeten, sich unter der 03973 220-0 an das Polizeihauptrevier Pasewalk, unter www.polizei.mvnet.de an die Onlinewache des Landes M-V oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

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