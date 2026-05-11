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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Festnahme nach Brandstiftung in Greifswald, Eldena (LK V-G)

Greifswald (ots)

Am 10.05.2026 gegen 20:30 Uhr wird der Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald der Brand einer Mülltonne in der Wolgaster Landstraße in Eldena mitgeteilt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wurde festgestellt, dass das Feuer bereits auf das angrenzende Geschäftshaus übergriffen hatte. Durch die Feuerwehr erfolgte umgehend die Brandbekämpfung. Im Rahmen der ersten Ermittlungen der Einsatzkräfte des Polizeihauptrevieres Greifswald am Brandort musste von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen werden. Im Rahmen der Brandbekämpfung kam es für ca. 3,5 Stunden zur Vollsperrung der Wolgaster Landstraße. Das Geschäftsgebäude wurde durch den Brand stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 260.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensuche und -sicherung am Brandort zum Einsatz. Des Weiteren befanden sich zwei Funkstreifenwagen des Polizeihauptrevieres Greifswald, 30 Kameraden der Freiwilligen und Berufsfeuerwehr Greifswald mit 8 Einsatzfahrzeugen und 2 RTW im Einsatz. Im Nahbereich des Einsatzortes wurde im Zuge der polizeilichen Maßnahmen ein 56-jähriger deutscher Tatverdächtiger festgestellt und vorläufig festgenommen. Durch die zuständige Staatsanwaltschaft Stralsund wurde die vorläufige Festnahme bestätigt. Die Prüfung, ob beim zuständigen Amtsgericht ein Haftbefehl beantragt wird, erfolgt im Laufe des 11.05.2026. Die Weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Greifswald übernommen.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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