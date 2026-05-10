Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer in Pasewalk (LK V-G)

Pasewalk (ots)

Am 10.05.2026 gegen 18:30 Uhr erreichte die Rettungsleitstelle ein Notruf, dass es in der Torgelower Straße in 17309 Pasewalk zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad kam. Anhand der Meldung wurden umgehend die Einsatzkräfte der Feuerwehr Pasewalk, ein Rettungswagen und die Polizei zum Einsatz gebracht. Vor Ort konnten die beiden Unfallbeteiligten angetroffen werden. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr der 49-jährige deutsche Fahrzeugführers eines Motorrades KTM in Pasewalk die Torgelower Straße in Richtung Stettiner Straße. Eine 78-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Peugeot fuhr in entgegengesetzter Richtung u. bog nach links ab. Dabei übersah sie den bevorrechtigten Motorradfahrer auf der Gegenfahrbahn und stieß in der weiteren Folge mit diesem zusammen. Der Motorradfahrer erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und wurde vor Ort zunächst durch die eingesetzten Rettungskräfte medizinisch versorgt. Anschließend wurde er in das nahe Asklepios Klinikum Pasewalk verbracht. Sowohl das Motorrad als auch der Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Insgesamt wird der Sachschaden auf ca. 12.000EUR geschätzt. Insgesamt waren 14 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Pasewalk, ein Rettungswagen, ein Notarzt und eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeihauptreviers Pasewalk im Einsatz.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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