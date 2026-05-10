Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und drei Leichtverletzten auf der Umgehungstraße Neubrandenburg (LK MSE)

Neubrandenburg (ots)

In der Nacht des 09.05.2026, gegen 23:15 Uhr, kam es auf der Ortsumgehungsstraße B 96 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Nach ersten Ermittlungen befuhr der aus der Stadt Neubrandenburg stammende 40-jährige deutsche Fahrer eines Audi die Bundesstraße 96 aus Richtung Neustrelitz kommend in Richtung Woldegker Straße. Ca. 50 m nach dem Ortseingangsschild Neubrandenburg kollidierte der Fahrzeugführer, vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit, mit einem vorrausfahrenden PKW Hyundai einer 25- jährigen deutschen Fahrzeugführerin. Die Fahrzeugführerin des Hyundai sowie die zwei Beifahrer zogen sich dabei leichte Verletzungen zu und wurden durch Rettungskräfte vor Ort erstversorgt. Anschließend begaben sie sich selbstständig in das Krankenhaus nach Neubrandenburg. Der 40-jährige Fahrzeugführer war augenscheinlich stark alkoholisiert. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,57 Promille. Zur weiteren Beweisführung wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Beide Pkw waren noch fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000,- EUR.

Die weiterführenden Ermittlungen hinsichtlich der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässige Körperverletzung übernimmt die Kriminalpolizei Neubrandenburg.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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