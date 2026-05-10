Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Lärm in Neubrandenburg verursacht-Haftbefehl vollstreckt

Neubrandenburg (ots)

Am 09.05.2026 gegen 19:40 Uhr wird der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums mitgeteilt, dass sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Neubrandenburg, Sattelplatz eine männlich Person befindet, welche dort über eine Musikbox lautstark Musik abspielt. Daraufhin begab sich eine Funkstreife des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg zum gemeldeten Einsatzort und konnte den Störer antreffen. Bei der anschließenden Personalienfeststellung und Überprüfung der Person wurde festgestellt, dass gegen den 37-jährigen tunesischen Staatsangehörigen ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin vorlag. Der Haftbefehl wurde durch die Neubrandenburger Beamten vollstreckt und der 37-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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