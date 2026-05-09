Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit 3 Verletzten und hohem Sachschaden auf der Insel Usedom (LK V-G)

Trassenheide (ots)

Am 09.05.2026 gegen 14:20 Uhr ereignete sich in der Ortslage Trassenheide zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und hohen Sachschaden. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr der 69-jährige Fahrer eines PKW Porsche, besetzt mit 4 Personen, in Trassenheide die Bahnhofstraße (L264) in Richtung Karlshagen. Aus bisher unbekannter Ursache kam der Fahrzeugführer des PKW Porsche nach links von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte seitlich mit einem sich im Gegenverkehr befindlichen PKW Mazda. Die 34-jährige Fahrerin des PKW Mazda wurde in Folge des Aufpralles schwerverletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in das Krankenhaus Wolgast verbracht. Ihr 47-jähriger Beifahrer wurde leichtverletzt. Eine 77-jährige Mitfahrerin im PKW Porsche erlitt leichte Verletzungen. Neben zwei Einsatzfahrzeugen der Polizei befanden sich ein Notarztwagen, drei Rettungswagen und die Feuerwehr Trassenheide vor Ort im Einsatz im Einsatz. Die Bahnhofstraße war für ca. eine Stunde vollgesperrt. Die zwei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden durch einen beauftragten Abschleppdienst geborgen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000EUR.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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