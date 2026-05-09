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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Wohnanhängers in Greifswald (LK V-G)

Greifswald (ots)

Am Samstagabend, den 09.05.2026, kam es in der Obstbausiedlung in Greifswald zu einem größeren Brand eines alten Wohnanhängers, welcher sich auf dem Grundstück eines dortigen Wohnhauses befand. Nach bisherigen Erkenntnissen griff der Brand von dem Wohnanhänger auf einen nahegelegenen Schuppen und eine Garage über. Die freiwillige Feuerwehr und die Berufsfeuerwehr Greifswald waren mit insgesamt 24 Kameraden im Einsatz, um den Brand zu löschen. Glücklicherweise konnte ein Übergreifen des Brandes auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Ebenso wurden keine Personen durch das Feuer verletzt. Der derzeitige Sachschaden wird auf etwa 30.000 EUR geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst Anklam hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen, diese werden auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft durch einen Brandursachenermittler unterstützt.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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