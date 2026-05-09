Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Wohnanhängers in Greifswald (LK V-G)

Greifswald (ots)

Am Samstagabend, den 09.05.2026, kam es in der Obstbausiedlung in Greifswald zu einem größeren Brand eines alten Wohnanhängers, welcher sich auf dem Grundstück eines dortigen Wohnhauses befand. Nach bisherigen Erkenntnissen griff der Brand von dem Wohnanhänger auf einen nahegelegenen Schuppen und eine Garage über. Die freiwillige Feuerwehr und die Berufsfeuerwehr Greifswald waren mit insgesamt 24 Kameraden im Einsatz, um den Brand zu löschen. Glücklicherweise konnte ein Übergreifen des Brandes auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Ebenso wurden keine Personen durch das Feuer verletzt. Der derzeitige Sachschaden wird auf etwa 30.000 EUR geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst Anklam hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen, diese werden auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft durch einen Brandursachenermittler unterstützt.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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