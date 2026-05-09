Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der B105 bei Stralsund (LK V-R)

Stralsund (ots)

Am 09.05.2026 gegen 01:10 Uhr kam es auf der B 105 bei Stralsund zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 63-jährige deutsche Fahrzeugführer mit seinem PKW VW die B 105 aus Stralsund kommend in Richtung Rostock. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte u.a. mit einem Verkehrszeichen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000EUR. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, konnte dieses aber nach kurzer Behandlung wieder verlassen.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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