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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der B105 bei Stralsund (LK V-R)

Stralsund (ots)

Am 09.05.2026 gegen 01:10 Uhr kam es auf der B 105 bei Stralsund zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 63-jährige deutsche Fahrzeugführer mit seinem PKW VW die B 105 aus Stralsund kommend in Richtung Rostock. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte u.a. mit einem Verkehrszeichen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000EUR. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, konnte dieses aber nach kurzer Behandlung wieder verlassen.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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