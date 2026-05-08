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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fazit des Polizeieinsatzes in Demmin

Demmin (ots)

Die Polizeiinspektion Neubrandenburg hat heute aufgrund mehrerer Versammlungen einen Großeinsatz in Demmin durchgeführt, um für alle Teilnehmenden das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit zu gewährleisten.

Im Stadtgebiet gab es im Vorfeld zehn angemeldete mobile und stationäre Versammlungen sowie eine, die sich im weiteren Verlauf spontan formiert hat. Wie jedes Jahr am 8. Mai hatte "Die Heimat" einen Aufzug durch die Stadt mit anschließender Kundgebung am Hafen angemeldet.

Die größte Gegenveranstaltung begann gegen 18:00 Uhr am Bahnhof in Demmin mit in der Spitze etwa 1500 Teilnehmenden. Die Route führte durch das Stadtzentrum. Innerhalb des Aufzuges kam es zeitweise zu einer Sitzblockade durch die Teilnehmenden in der Rudolf-Breitscheid-Straße.

Die Aufzugsstrecke der "Heimat", mit circa 300 Teilnehmern, wurde lageangepasst durch die Versammlungsbehörde verändert.

Grundsätzlich verliefen die Aufzüge und Kundgebungen ohne größere Störaktionen. Vereinzelnd kam es zu Versuchen, polizeiliche Absperrungen zu durchbrechen. Dabei kam es auch zum polizeilichen Einsatz von Reizstoffsprühgeräten. Für alle Versammlungen konnte das Recht auf Versammlungsfreiheit gewährleistet werden.

Insgesamt waren Polizeikräfte im mittleren dreistelligen Bereich im Einsatz, darunter auch Kräfte der Bereitschaftspolizei, der Wasserschutzpolizei, der Kriminalpolizei und Einsatzkräfte aus anderen Bundesländern. Auch der Polizeihubschrauber und Diensthunde der Polizei kamen zum Einsatz.

Im Verlaufe des Abends kam es zu einer Blendung der Besatzung des Polizeihubschraubers offensichtlich mit einem Laserpointer. In der weiteren Folge konnte ein Tatverdächtiger festgestellt werden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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