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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW-Fahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Fahrradfahrer

Greifswald (ots)

Am 08.05.2026 gegen 13:00 Uhr kam es am Hanserin in Greifswald zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad- und einem PKW-Fahrer. Der Fahrradfahrer befuhr den Radweg des Hanseringes in Richtung des Hafens, als der Fahrzeugführer eines blauen PKW Ford mit seinem PKw von einem Parkplatz auf den Hansering fahren wollte. Dabei übersah er den Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Radfahrer. Durch den Zusammenstoß kam der Radfahrer zu Fall und wurde dabei schwer verletzt. Der PKW-Fahrer hielt kurz an und flüchtete dann vom Unfallort. Durch Zeugen konnte der Fahrzeugführer wie folgt beschrieben werden. Es handelt sich um einen älteren Herren mit 3-Tage-Bart und kurzen Haaren. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834-540224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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