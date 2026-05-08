Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Leichenfund am Ostseestrand von Stubbenfelde
Stubbenfelde (Insel Usedom) (ots)
Am heutigen Morgen, 08. Mai 2025, wurde der Polizei gegen 08:00 Uhr der Fund einer angeschwemmten Leiche am Ostseestrand von Stubbenfelde gemeldet. Neben der Polizei waren auch Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Identität des Leichnams und den Umständen des Ablebens aufgenommen.
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