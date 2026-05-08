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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Leichenfund am Ostseestrand von Stubbenfelde

Stubbenfelde (Insel Usedom) (ots)

Am heutigen Morgen, 08. Mai 2025, wurde der Polizei gegen 08:00 Uhr der Fund einer angeschwemmten Leiche am Ostseestrand von Stubbenfelde gemeldet. Neben der Polizei waren auch Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Identität des Leichnams und den Umständen des Ablebens aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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