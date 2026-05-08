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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Betrug verursacht 43.000 Euro Schaden

Rügen (ots)

Am gestrigen Tag, 07. Mai 2026, wandte sich ein 56-jähriger Deutscher an die Beamten des Polizeirevieres in Sassnitz, um einen Betrug anzuzeigen.

Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt er am Morgen eine E-Mail, die vermeintlich von seinem Chef stammte. In dieser wurde er aufgefordert 43.000 Euro vom Firmenkonto auf ein portugiesisches Konto zu überweisen. Da ihm diese Aufforderung, aufgrund des Arbeitsgegenstandes der Firma, nicht unseriös vorkam, überwies er die geforderte Summe auf das angegebene Konto.

Erst nach der getätigten Überweisung prüfte der 56-Jährige zufällig, ob die E-Mail des Absenders mit der E-Mail seines Chefs übereinstimme. Daraufhin musste er feststellen, dass dies nicht der Fall war und vermutete einen Betrug.

Immer wieder nutzen Kriminelle digitale Wege, um illegal an Geld zu gelangen. Die Polizei rät daher:

   -	Seien Sie skeptisch!
   -	Vor allem im Internet oder in E-Mails können Kriminelle oft den 
Schein von Seriosität wahren.
   -	Prüfen Sie Absender von Mails und gleichen Sie diese mit Ihnen 
bekannten E-Mail Adressen ab.
   -	Kontaktieren Sie gegeben falls den vermeintlichen Absender der 
Mail und prüfen Sie, ob dieser wirklich für den Auftrag 
verantwortlich ist.
   -	Wenden Sie sich im Zweifelsfall an die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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