Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Bungalows in Warenshof

Waren (ots)

Am 07.05.2026, um 16:47 Uhr wurde durch die Rettungsleitstelle Mecklenburgische Seenplatte der Brand eines Bungalows in der Straße Am Gutshaus in 17192 Warenshof gemeldet. Einsatzkräfte des Polizeihauptreviers Waren, der Feuerwehr Waren und des Rettungsdienstes stellten vor Ort den Brand eines etwa 7x7m großen Bungalows fest. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, sodass die Hälfte des Gebäudes niederbrannte. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 10.000 Euro. Über die konkreten Umstände der Brandursache bestehen derzeit keine polizeilichen Erkenntnisse. Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg ordnete den Einsatz eines Brandursachenermittlers an. Die sich anschließenden Ermittlungen wegen des Verdachtes der fahrlässigen Brandstiftung obliegen dem Kriminaldauerdienst, sowie der Kriminalkommissariat Außenstelle Waren. Insgesamt waren sieben Fahrzeuge und 32 Kameraden der Feuerwehr, sowie ein RTW mit zwei Sanitätern im Einsatz.

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