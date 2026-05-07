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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Bungalows in Warenshof

Waren (ots)

Am 07.05.2026, um 16:47 Uhr wurde durch die Rettungsleitstelle 
Mecklenburgische Seenplatte der Brand eines Bungalows in der Straße 
Am Gutshaus in 17192 Warenshof gemeldet. Einsatzkräfte des 
Polizeihauptreviers Waren, der Feuerwehr Waren und des 
Rettungsdienstes stellten vor Ort den Brand eines etwa 7x7m großen 
Bungalows fest.
Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand unter 
Kontrolle gebracht und gelöscht werden, sodass die Hälfte des 
Gebäudes niederbrannte. Personen wurden durch den Brand nicht 
verletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 
10.000 Euro.
Über die konkreten Umstände der Brandursache bestehen derzeit keine 
polizeilichen Erkenntnisse. Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg 
ordnete den Einsatz eines Brandursachenermittlers an.
Die sich anschließenden Ermittlungen wegen des Verdachtes der 
fahrlässigen Brandstiftung obliegen dem Kriminaldauerdienst, sowie 
der Kriminalkommissariat Außenstelle Waren. 
Insgesamt waren sieben Fahrzeuge und 32 Kameraden der Feuerwehr, 
sowie ein RTW mit zwei Sanitätern im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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