Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbrecher in Fünfseen und Alt Schwerin unterwegs

Fünfseen/Alt Schwerin (ots)

Im Bereich Fünfseen/Kogel wurde in einen Dorfladen in der Lindenstraße zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen eingebrochen. Es wurden wenige Euro Wechselgeld aus der Kasse gestohlen, außerdem wurde versucht, den Zigarettenautomaten aufzubrechen. Der Sachschaden beträgt etwa 350 Euro.

Nur unweit von Fünfseen in Alt Schwerin hat ein Mann am Mittwoch (06.05.) gegen 01:30 Uhr einen Einbrecher in die Flucht schlagen können. Dieser war zuvor auf einem Werkstattgelände in der Kastanienallee eingebrochen und hat nach aktuellem Stand mindestens 120 Euro aus einer Kasse gestohlen. Der Sachschaden in diesem Fall beträgt etwa 50 Euro. Der Zeuge gab an, dass der Verdächtige einen hellen Kapuzenpullover getragen haben soll und vermutlich maskiert gewesen sei mit einer Art Sturmhaube.

Die Kripo Röbel ermittelt und bittet mögliche Zeugen der Taten oder Personen, die Hinweise auf den oder die Täter haben, sich an die Polizei Röbel unter 039931 / 8480 zu wenden oder schriftliche Hinweise an die Onlinewache zu geben unter www.polizei.mvnet.de

Die Ermittler prüfen mögliche Zusammenhänge der beiden Fälle.

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle mit der Kriminalhauptkommissarin Kathleen Witt berät im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zum Thema Einbruchsschutz sowohl präventiv, als auch bei Menschen, die bereits Opfer von Einbrechern geworden sind. Dieser Service der Polizei kann terminlich vereinbart werden tagsüber von montags bis freitags unter der 0395 / 55825134. Wer niemanden erreicht, spricht bitte auf den Anrufbeantworter und bekommt dann einen Rückruf.

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