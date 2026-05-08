Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Trunkenheitsfahrt aufgedeckt: 3,21 Promille, dafür kein Führerschein

Eggesin (ots)

Am gestrigen Abend, 07. Mai 2026, erhielten Beamte des Polizeirevieres in Ueckermünde gegen 19:05 Uhr die Mitteilung über eine potentielle Trunkenheitsfahrt in der Ueckermünder Straße in Eggesin.

Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie ein 52-Jähriger mit seinem Transporter zunächst die Ueckermünder Straße befuhr und anschließend auf einem Parkplatz parkte. Als der Mann ausstieg machte er einen stark alkoholisierten Eindruck, sodass sich die Zeugen bei der Polizei meldeten.

Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 3, 21 Promille. Doch damit nicht genug: Eine Überprüfung ergab, dass der 52-jährige Deutsche nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen der Trunkenheit im Verkehr.

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