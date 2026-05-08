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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Frau nach Fahrradunfall schwerverletzt

Demmin (ots)

Am gestrigen Nachmittag (07.Mai 2026), kurz nach 17:00 Uhr, ereignete sich in Demmin ein Unfall zwischen zwei Radfahrern. Dabei fuhren eine 88-Jährige Frau und ein acht Jahre alter Junge in entgegensetze Richtungen auf dem Gehweg an der Jarmener Straße. Die ältere Dame stieß dabei, als sie auf gleicher Höhe waren, mit dem Jungen zusammen.

Daraufhin musste die 88-Jährige schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der Achtjährige blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von 2,50 Euro, aufgrund eines bei dem Unfall zerbrochenen Glases mit Roter Beete.

Die Beteiligten des Unfalls sind Deutsche.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Caroline Kohl
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-2041
E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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