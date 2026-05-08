Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Radfahrer kollidiert mit Kleinkind und flüchtet- Zeugenaufruf

Greifswald (ots)

Radfahrer kollidiert mit Kleinkind und flüchtet- Zeugenaufruf

Am Nachmittag des 08.05.2026 kam es in der Anklamer Straße, Höhe Karl-Liebknecht-Ring in Greifswald zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem 4-jährigen Jungen. Der Radfahrer fuhr die Anklamer Straße in Richtung Innenstadt und kollidierte mit dem Jungen, welcher sich mit seinen Eltern auf dem Gehweg befand. In der Folge stürzte der Radfahrer, stand wieder auf und signalisierte, dass bei ihm alles gut sei. Der Radfahrer entfernte sich dann aber anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Junge erlitt infolge des Unfalls eine Beinfraktur und musste schwerverletzt ins Klinikum Greifswald verbracht werden. Der Radfahrer wurde als männlich und etwa 50-60 Jahre alt beschrieben. Die Polizei Greifswald hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.

Mögliche Unfallzeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Radfahrer machen können, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Greifswald unter Tel. 03834 540 0 oder der Onlinewache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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