Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Fußgänger in Zinnowitz (LK V-G)

Zinnowitz (ots)

Am 08.05.2026 gegen 15:40 Uhr ereignete sich in Zinnowitz ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Fußgängerin. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 42-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit seinem E-Bike die Strandpromenade und stieß hier mit einer 73-jähriger deutscher Fußgängerin zusammen. Daraufhin kamen sowohl der Radfahrer als auch die Fußgängerin zu Fall. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt. Die Fußgängerin erlitt bei dem Sturz eine Fraktur und wurde durch den alarmierten Rettungsdienst in das Klinikum nach Wolgast verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Radfahrer ein Atemalkoholwert von 0,44 Promille festgestellt werden. Weiterhin bestand der Verdacht des Konsums von Betäubungsmitteln. Daraufhin erfolgte ein Blutprobenentnahme im Klinikum sowie die Einleitung eines Strafverfahrens wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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