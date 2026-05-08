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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Fußgänger in Zinnowitz (LK V-G)

Zinnowitz (ots)

Am 08.05.2026 gegen 15:40 Uhr ereignete sich in Zinnowitz ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Fußgängerin. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 42-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit seinem E-Bike die Strandpromenade und stieß hier mit einer 73-jähriger deutscher Fußgängerin zusammen. Daraufhin kamen sowohl der Radfahrer als auch die Fußgängerin zu Fall. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt. Die Fußgängerin erlitt bei dem Sturz eine Fraktur und wurde durch den alarmierten Rettungsdienst in das Klinikum nach Wolgast verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Radfahrer ein Atemalkoholwert von 0,44 Promille festgestellt werden. Weiterhin bestand der Verdacht des Konsums von Betäubungsmitteln. Daraufhin erfolgte ein Blutprobenentnahme im Klinikum sowie die Einleitung eines Strafverfahrens wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

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Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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