Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Einsatz der Bundespolizeiinspektion Hamburg am 1. Mai

Hamburg (ots)

Aufgrund diverser Versammlungslagen bzw. Demonstrationen am 1. Mai im Hamburger Stadtgebiet waren Beeinträchtigungen im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Hamburg innerhalb der Bahnhöfe, in Zügen und an den Gleisanlagen nicht auszuschließen. Die Bundespolizei hatte sich personell auf diese Situation eingestellt.

Die mit Kräften der Bundesbereitschaftspolizei sowie der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit verstärkte Bundespolizeiinspektion Hamburg war am 01.05.2026 im Rahmen einer besonderen Aufbauorganisation (BAO) mit rund 120 Einsatzkräften der Bundespolizei insbesondere zur An- und Abreiseüberwachung mit Schwerpunkt an den Bahnhöfen "Hauptbahnhof, Altona, Jungfernstieg und Dammtor" eingesetzt.

Unabhängig von den Veranstaltungen warf gegen 15:00 Uhr ein 51-jähriger Deutscher ohne Versammlungsbezug unvermittelt eine Bierflasche aus Glas (Größe 0.5 l) auf ein am Hamburger Hauptbahnhof abgestelltes Dienstfahrzeug der Bundespolizei. Zur Tatzeit befanden sich fünf Polizeivollzugsbeamte im Dienstfahrzeug. Es wurden keine Bundespolizisten verletzt. Da sich der 51-Jährige äußerst aggressiv verhielt und nicht beruhigte, musste er zu Boden gebracht, gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. Im Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof erhielt er anschließend ausreichend Gelegenheit zum Beruhigen und Ausnüchtern. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet.

Insgesamt verlief der Einsatz störungsfrei. Das taktische Sicherheitskonzept der Bundespolizei ging wiederholt vollends auf. Die Zusammenarbeit mit Einsatzkräften der Hamburger Polizei und der DB Sicherheit verlief auch in diesem Einsatz wiederholt sehr gut.

WL

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