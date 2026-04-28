Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Tatverdächtiger nach mutmaßlichem Diebstahl durch Super-Recogniser wiedererkannt - Festnahme und Zuführung durch Bundespolizei

Hamburg (ots)

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll es am 24.04.2026 gegen 04:00 Uhr auf dem Treppenabgang zum Bahnsteig 2 im Hamburger Hauptbahnhof zu einem Diebstahl gekommen sein. Demzufolge soll sich der 35-jährige Geschädigte auf die Treppe zum Südsteg gesetzt und seinen Rucksack hinter sich abgestellt haben, bevor er einschlief. Der 31-jährige indische Tatverdächtige soll die Situation ausgenutzt und unbemerkt den Laptop des Geschädigten im Wert von etwa 2.000 Euro entwendet haben. Anschließend soll er sich in unbekannte Richtung entfernt haben.

Der Geschädigte stieg, nachdem er aufgewacht war, in eine S-Bahn in Richtung Barmbek, wo er den Diebstahl bemerkte. Im weiteren Tagesverlauf erschien der 35-Jährige in der gemeinsamen Sicherheitswache am Hamburger Hauptbahnhof und zeigte den mutmaßlichen Diebstahl an.

Zivilfahnder der Einsatzeinheit Einzeldienst werteten die Videodaten entsprechender Kameras aus. Sie konnten die Tat erkennen und zudem Fahndungsbilder des Tatverdächtigen erstellen. Am 27.04.2026 erkannte ein Super-Recogniser den indischen Staatsangehörigen gegen 17:45 Uhr im Bahnhofsumfeld wieder.

Er wurde vorläufig festgenommen und zur Durchführung strafprozessualer Maßnahmen dem Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof zugeführt. Ein Amtsarzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit des Mannes fest. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige über den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg der Untersuchungshaftanstalt zur Haftprüfung zugeführt. Das Stehlgut konnte nicht mehr aufgefunden werden.

Aus aktuellem Anlass warnt die Bundespolizeiinspektion Hamburg: "Seien Sie wachsam und lassen Sie Ihre Gepäckstücke niemals unbeaufsichtigt. Das ist, wie in diesem Fall, quasi eine Einladung an Kriminelle, um schnell und einfach an Beute zu gelangen." "Der Ideenreichtum der Diebe kennt keine Grenzen; bringen Sie jeden Diebstahl zur Anzeige, damit die Bundespolizei zivile Fahnder, Ermittler und Super-Recogniser schnellstmöglich zur Täterfahndung einsetzen kann." Weitere kostenlose Präventionshinweise erhalten Sie unter www.bundespolizei.de

Erklärung Super-Recogniser:

Super-Recogniser haben eine exzellente Gesichtserkennungsfähigkeit und betrachten das Gesicht einer Person ganzheitlich, prägen es sich ein und sind auch nach sehr langer Zeit und unter schwierigen Bedingungen in der Lage dieses Gesicht wiederzuerkennen.

RH

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