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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schornsteinbrand in einem Reihenhaus in Ueckermünde (LK V-G)

Ueckermünde (ots)

Am 09.05.2026 gegen 20:00 Uhr kam es in der Ortschaft Ueckermünde, Chausseestraße zu einem Schornsteinbrand in einem Einfamilienhaus. Nach ersten Erkenntnissen beheizte der 58-jährige deutsche Eigentümer den Kaminofen im Erdgeschoss. Dabei bemerkte er eine ungewöhnliche Rauchentwicklung und rief die Feuerwehr. Die 64 -jährige Mitbewohnerin und die 35-jährige Tochter befanden sich zu diesem Zeitpunkt außerhalb des Hauses im Garten. Aufgrund der ausgehenden Wärmeübertragung durch den Schornsteinbrand konnte ein Entzünden auf das angrenzende Gebälk nicht verhindert werden. Neben den eingesetzten Polizeibeamten des Polizeireviers Ueckermünde kamen die Feuerwehren aus Ueckermünde und Bellin mit 6 Fahrzeugen und insgesamt 22 Kameraden zur Brandbekämpfung zum Einsatz. Der Schornsteinfegermeister sperrte die Feuerstelle. Das Einfamilienhaus ist weiterhin bewohnbar. Der Sachschaden beträgt ca. 30.000 EUR. Für die Löscharbeiten musste die Chausseestraße für ca. 2,5 h gesperrt werden. Personen wurden nicht verletzt.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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