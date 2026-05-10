Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schornsteinbrand in einem Reihenhaus in Ueckermünde (LK V-G)

Ueckermünde (ots)

Am 09.05.2026 gegen 20:00 Uhr kam es in der Ortschaft Ueckermünde, Chausseestraße zu einem Schornsteinbrand in einem Einfamilienhaus. Nach ersten Erkenntnissen beheizte der 58-jährige deutsche Eigentümer den Kaminofen im Erdgeschoss. Dabei bemerkte er eine ungewöhnliche Rauchentwicklung und rief die Feuerwehr. Die 64 -jährige Mitbewohnerin und die 35-jährige Tochter befanden sich zu diesem Zeitpunkt außerhalb des Hauses im Garten. Aufgrund der ausgehenden Wärmeübertragung durch den Schornsteinbrand konnte ein Entzünden auf das angrenzende Gebälk nicht verhindert werden. Neben den eingesetzten Polizeibeamten des Polizeireviers Ueckermünde kamen die Feuerwehren aus Ueckermünde und Bellin mit 6 Fahrzeugen und insgesamt 22 Kameraden zur Brandbekämpfung zum Einsatz. Der Schornsteinfegermeister sperrte die Feuerstelle. Das Einfamilienhaus ist weiterhin bewohnbar. Der Sachschaden beträgt ca. 30.000 EUR. Für die Löscharbeiten musste die Chausseestraße für ca. 2,5 h gesperrt werden. Personen wurden nicht verletzt.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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