Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Mülltonne in Stralsund (LK V-R)

Stralsund (ots)

Am 09.05.2026 gegen 20:25 Uhr erhielt die Polizei durch die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen Kenntnis vom Brand eines Schuppens im Antonie-Biel-Ring in Stralsund. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr hatte der Grundstückseigentümer den Brand bereits eigenständig gelöscht. Nach derzeitigen Erkenntnissen brannte aus bislang unbekannter Ursache eine Mülltonne in einem Unterstand auf dem Grundstück. Das Feuer griff anschließend auf weitere Gegenstände im Unterstand über. Der Grundstückseigentümer bemerkte den Brand und konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindern. Der Kriminaldauerdienst Stralsund kam am Brandort zur Spurensicherung zum Einsatz. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell