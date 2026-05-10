Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an 14 PKW in Greifswald (LK V-G)

Neubrandenburg (ots)

Am 10.05.2026 gegen 03:30 Uhr teilt ein Geschädigter die Sachbeschädigung an seinem PKW mit, welcher in dem Verbindungsweg zwischen Brandteichstraße und Verlängerten Scharnhorster Straße geparkt war. Durch bis dato unbekannte Täter wurde der Außenspiegel beschädigt. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme durch die Beamten des Polizeihauptrevieres Greifswald konnten im Nahbereich noch 13 weiterer PKW, bei welchen jeweils die Außenspiegel beschädigt waren, festgestellt werden. Der entstandene Gesamtschaden wir auf mindestens 2.800 Euro geschätzt. Die Greifswalder Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Wer im Tatzeitraum von 00:45 Uhr bis 03:30 Uhr an der genannten Tatörtlichkeit relevante Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wir gebeten sich bei der Polizei in Greifswald unter der Telefonnummer 03834/5400 oder über die Onlinewache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet,de zu melden.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell