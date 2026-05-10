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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an 14 PKW in Greifswald (LK V-G)

Neubrandenburg (ots)

Am 10.05.2026 gegen 03:30 Uhr teilt ein Geschädigter die Sachbeschädigung an seinem PKW mit, welcher in dem Verbindungsweg zwischen Brandteichstraße und Verlängerten Scharnhorster Straße geparkt war. Durch bis dato unbekannte Täter wurde der Außenspiegel beschädigt. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme durch die Beamten des Polizeihauptrevieres Greifswald konnten im Nahbereich noch 13 weiterer PKW, bei welchen jeweils die Außenspiegel beschädigt waren, festgestellt werden. Der entstandene Gesamtschaden wir auf mindestens 2.800 Euro geschätzt. Die Greifswalder Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Wer im Tatzeitraum von 00:45 Uhr bis 03:30 Uhr an der genannten Tatörtlichkeit relevante Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wir gebeten sich bei der Polizei in Greifswald unter der Telefonnummer 03834/5400 oder über die Onlinewache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet,de zu melden.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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