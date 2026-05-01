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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: A30/Bad Bentheim - Gemeinsame Verkehrskontrollen an der A30 - zahlreiche Verstöße festgestellt

A30/Bad Bentheim (ots)

Am Donnerstag, den 30.04.2026, führten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim gemeinsam mit weiteren Beteiligten umfangreiche stationäre und mobile Verkehrskontrollen auf dem Rastplatz "Bentheimer Wald" an der A30 in Fahrtrichtung Hannover durch.

Im Fokus der Maßnahmen standen sowohl der gewerbliche Güter- und Personenverkehr als auch der Individualverkehr. Die Kontrollen konnten in eine bestehende Kontrollstelle der Bundespolizei integriert werden, wodurch eine enge Zusammenarbeit und effektive Kontrollabläufe ermöglicht wurden. Ergänzend fanden mobile Kontrollen im grenznahen Bereich statt.

Insgesamt wurden 22 Fahrzeuge bzw. Fahrzeugkombinationen sowie 27 Personen kontrolliert. Dabei lag die Beanstandungsquote bei rund 50 Prozent.

Es wurden insgesamt 12 Verstöße festgestellt, unter anderem in den Bereichen Abmessungen von Fahrzeugen, Überladung, Ladungssicherung, technische Mängel sowie sonstige Verkehrsordnungswidrigkeiten. In einem Fall stand ein Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Im Rahmen der Maßnahmen wurden unter anderem mehrere Weiterfahrten untersagt, Sicherheitsleistungen erhoben sowie eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem leitete die Polizei drei Verfahren zur Vermögensabschöpfung gegen verantwortliche Transportunternehmen ein.

An dem Kontrolltag nahmen auch sechs Schülerpraktikanten teil, die einen Einblick in die polizeiliche Arbeit erhielten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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