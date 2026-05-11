Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Baggerschaufeln und Aufnahme-Tilt gestohlen

Cölpin / B104 (ots)

Ein oder mehrere bisher unbekannte Täter haben von drei Baggern die Schaufeln gestohlen sowie einen Abnahme-Tilt. Die Baufahrzeuge standen auf einem Gehweg in Cölpin an der B104 in Richtung Alt Käbelich. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitagmittag (08.05., ca. 12:00 Uhr) und Montagmorgen (11.05. circa 08:00 Uhr).

Die abmontierten Schaufeln waren an Baggern des Modells Kubota, Typ KX019-4 dran. Der gesamte Schaden durch den Diebstahl wird auf etwa 7000 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zu dem Diebstahl hat bzw. zum Verbleib der Baggerschaufeln oder des Abnahme-Tilts, wendet sich an die Polizei Friedland unter 039601 / 300224 oder schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

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