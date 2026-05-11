Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unbekannte legen Ablaufgitter auf die Fahrbahn - drei Fahrzeuge beschädigt

Torgelow (ots)

Die Beamten des Polizeirevieres Ueckermünde wurden in der Nacht des 10. Mai 2026 gleich fünf Mal in den Bereich der Karlsfelder Straße in Torgelow gerufen. Unbekannte Täter entfernten immer wieder die Ablaufgitter der Straßenentwässerung und legten diese auf die Fahrbahn.

Die erste Meldung erreichte die Beamten gegen 00:50 Uhr. Ein Hinweisgeber meldete, dass in der Karlsfelder Straße drei Ablaufgitter auf der Fahrbahn liegen würden. Beinahe zeitgleich ging eine zweite Meldung bei der Einsatzleitstelle der Polizei ein. Ein 63-Jähriger befuhr die Karlsfelder Straße und fuhr dabei, aufgrund der fehlenden Abdeckung, in einen Ablaufschächte. Hierbei entstanden an seinem Fahrzeug circa 500 Euro Schaden.

Nachdem die Gefahr zunächst beseitigt wurde, meldete sich gegen 02:20 Uhr ein weiterer Hinweisgeber bei der Polizei. Er teilte mit, dass drei bis vier Jugendliche in der Torgelower Gartenstraße unterwegs seien und dort die Gitter der Ablaufschächte entfernen und auf die Fahrbahn legen würden. Vor Ort mussten die Beamten feststellen, dass in der Dornbergstraße, der Gartenstraße sowie der Karlsfelder Straße insgesamt acht Gitter auf der Fahrbahn lagen. Die Täter hatten die Örtlichkeit jedoch bereits verlassen.

Doch auch dieses Mal kam ein Fahrzeug zu Schaden. Eine 23-Jährige befuhr kurz nach dem Anruf des Hinweisgebers die Karlsfelder Straße und kollidierte dort mit einem der, auf der Fahrbahn befindlichen, Ablaufgitter. Der entstandene Schaden am Fahrzeug beläuft sich ebenfalls auf ungefähr 500 Euro.

Zwei Stunden später wurden durch einen Hinweisgeber erneut Jugendliche gemeldet, welche die Gitter aus den Ablaufschächten entnehmen und auf der Fahrbahn platzieren sollten. Dieses Mal sollten sie sich in der Gartenstraße befinden und in Richtung Karlsfelder Straße unterwegs sein. Auch dieses Mal bestätigte sich die Meldung. Erneut lagen vier Gitter auf der Fahrbahn.

Durch die Beamten konnte ein 16-jähriger Tatverdächtiger festgestellt werden.

Als wäre dies alles nicht genug, meldete sich am gestrigen zudem Tag ein 41-Jähriger im Revier Ueckermünde und gab an, dass er bereits am 09. Mai 2026, gegen 22:50 Uhr, in der Karlsfelder Straße in Torgelow, eine Kollision mit einem Ablaufgitter hatte, welches auf der Fahrbahn lag. Der entstandene Schaden beläuft sich in diesem Fall auf 2.000 Euro.

Alle bekannten Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

Die Polizei ermittelt nun in allen Fällen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr.

Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der 039771 82-0 an das Polizeirevier Ueckermünde, unter www.polizei.mvnet.de an die Onlinewache des Landes M-V oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Zudem appelliert die Polizei:

- Das Entfernen von Ablaufgittern oder Gullydeckeln ist kein Streich oder Bagatelldelikt.

- Sowohl durch das Entfernen, als auch durch das Platzieren auf der Fahrbahn können Fahrzeuge und vor allem auch Menschen gefährdet werden.

- Wer Hindernisse auf die Straße legt gefährdet bewusst andere Verkehrsteilnehmer.

- Denken Sie an mögliche Folgen dieses vermeintlich kurzen Spaßes.

- Respektieren Sie die Sicherheit anderer und belassen Sie die Gitter und Gullys dort, wo sie sein sollen.

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