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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden bei Fäsekow (Deyelsdorf)

Grimmen (LK VR) (ots)

Am 11.05.2026 gegen 16:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit besonders hohem Sachschaden. Ein 47-jähriger deutscher Mann fuhr mit seinem Mercedes-Benz Vito aus Fäsekow kommend in Richtung Bassendorf und kam aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Nach dem Abkommen prallte der Pkw gegen einen Baum, verlor einige Fahrzeugteile, wie z.B. das linke Vorderrad, welches in der Folge gegen ein Verkehrsschild prallte und dieses beschädigte. Nach dem Zusammenstoß schleuderte der Pkw wieder auf die Fahrbahn und verursachte dort ebenfalls Schaden auf dem Asphalt. Der Fahrer blieb unverletzt, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 60.000 EUR. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Straße für ca. zwei Stunden komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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