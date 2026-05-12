Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden

Waren (Müritz) (ots)

Am 12.05.2026 kam es um 17:36 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr eine 25-jährige deutsche Fahrerin eines PKW Opel die Gemeindestraße aus Torgelow am See kommend in Richtung Rügeband. An der Einmündung zur K 31 missachtete diese die Vorfahrt des aus Fahrtrichtung Rügeband in Fahrtrichtung Groß Gievitz kommenden 54-jährigen deutschen Fahrers eines Citroen Transporters, woraufhin es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam.

Die Fahrzeugführerin des PKW Opel wurde in Folge des Unfallgeschehens leichtverletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen beauftragten Abschleppdienst geborgen. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme war die K31 für circa 30 Minuten vollgesperrt. Die freiwillige Feuerwehr Waren war mit 2 Fahrzeugen und 9 Kameraden vor Ort im Einsatz. Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen kam eine Spezialfirma zur Fahrbahnreinigung vor Ort.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf 25.000 Euro.

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