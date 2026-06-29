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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zurückweisung nach versuchter unerlaubter Einreise mit gefälschtem Dokument

Altenheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen (27.06.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Altenheim einen Fernreisebus. Dabei wies sich eine chinesische Staatsangehörige mit einem chinesischen Reisepass sowie einem polnischen Aufenthaltstitel aus. Bei dem Aufenthaltstitel handelte es sich nach ersten Ermittlungen um ein totalgefälschtes Dokument. Der 52-Jährigen wurde die Einreise verweigert. Das gefälschte Dokument wurde sichergestellt und die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen Urkundenfälschung sowie versuchter unerlaubter Einreise zudem erhält sie ein 3 Jahre gültiges Einreise- und Aufenthaltsverbot. Sie wurde nach Abschluss der Maßnahmen nach Frankreich zurückgewiesen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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