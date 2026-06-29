Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Aufgebrochener Fahrkartenautomat in Orschweier: Bundespolizei sucht Zeugen

Orschweier (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, dem 28.07., wurde der Bundespolizei der Aufbruch des Fahrausweisautomaten im Bahnhof Orschweier gemeldet. Eine bislang unbekannte Täterschaft hat den Automaten aus der Verankerung gerissen, gewaltsam geöffnet und darin befindliches Bargeld entwendet. Der Kriminaltechnische Dienst der Bundespolizeiinspektion Offenburg sicherte entsprechende Spuren am Fahrausweisautomaten.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zur Tat oder zur bislang unbekannten Täterschaft machen können.

Diese werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter der Telefonnummer 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

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