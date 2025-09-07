PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Alarmanlage verhindert Einbruch+++bei Festnahme Widerstand geleistet+++Fahrrad gestohlen+++Alkoholisiert Fahrzeug geführt

Hofheim (ots)

1. Alarmanlage verhindert Einbruch

Eschborn, Talblick, 06.09.2025, 22:42 Uhr

(jk)Unbekannte versuchten am Samstagabend in ein Haus in Eschborn einzubrechen. Nachdem diese ein Fenster mit einem Stein einschlugen löste jedoch die Alarmanlage aus. Daraufhin flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06196/2073-0 entgegen.

2. Bei Festnahme Widerstand geleistet und gedroht

Schwalbach, Sulzbacher Straße, 06.09.2025, 23:10 Uhr

(jk)Im Rahmen einer Fahndung nach einem Hausfriedensbruch sollte eine Person, auf der die Täterbeschreibung passte, kontrolliert werden. Diese zeigte sich von Beginn an unkooperativ, aggressiv und verweigerte die Angabe seiner Personalien. Daraufhin sollte die Person nach deren Ausweisdokumenten durchsucht werden. Hiergegen wehrte sich die Person und versuchte sich gewaltsam aus den Griffen der Beamten loszureißen. Weiterhin bedrohte und beleidigte er die Beamten. Im Folgenden wurde der BS zur Identitätsfeststellung auf die Dienststelle sistiert, wo es erneut zu Widerstandshandlungen durch den BS kam. Eine Polizeibeamtin wurde hierbei leicht verletzt, konnte ihren Dienst jedoch fortsetzten.

3. Fahrrad gestohlen

Kriftel, Zeilsheimer Weg, 06.09.2025, 20:04 Uhr

(jk)Durch eine Zeugin wurde am frühen Samstagabend ein Fahrraddiebstahl am Krifteler Bahnhof beobachtet. Ein unbekannter BS durchtrennte mit einem mitgeführten Schneidwerkzeug das angebrachte Fahrradschloss und flüchtete im Anschluss mit dem Fahrrad in Richtung Frankfurt-Zeilsheim. Es soll sich um ein goldfarbenes Rad, mit unbekannter Marke gehandelt haben. Der BS wird als männlich, ca. 40 Jahre, ca. 175cm mit Glatze beschrieben. Er trug einen schwarzen Jogginganzug und führte einen Rucksack mit sich. Die Polizei in Hofheim nimmt Hinweise unter der Nummer 06192/2079-0 entgegen.

4. Alkoholisiert Fahrzeug geführt

Kelkheim, Frankfurter Straße, 07.09.2025, 03:01 Uhr

(jk)Am frühen Sonntag morgen stoppte eine Streife der Polizeistation Kelkheim einen alkoholisierten Verkehrsteilnehmer in der Frankfurter Straße. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Bei dem 19-Jährigen Kelkheimer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und eine entsprechende Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt.

