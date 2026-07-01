Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrskontrolle eines Pkw mit rund 20 kg Betäubungsmitteln +++ drei Festnahmen

Delmenhorst (ots)

Bei einer gemeinsamen Verkehrskontrolle von Polizei und Zoll sind am Dienstag, 30. Juni 2026, in Delmenhorst rund 20 Kilogramm Haschisch sichergestellt worden. Drei Personen wurden vorläufig festgenommen.

Beamte des Zolls kontrollierten gegen 17:30 Uhr einen Audi, der in Delmenhorst die Adelheider Straße in Fahrtrichtung Groß Ippener befuhr. Unterstützt wurden die Maßnahmen von Beamten der Polizei Delmenhorst.

Bei der Durchsuchung des mit drei Personen besetzten Fahrzeugs entdeckten die Einsatzkräfte rund 20 Kilogramm Haschisch. Die Betäubungsmittel wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg beschlagnahmt.

Bei den Insassen handelt es sich um zwei Männer im Alter von 23 und 25 Jahren sowie eine 20-jährige Frau. G egen die drei Beschuldigten wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln eingeleitet.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurden alle drei Personen vorläufig festgenommen.

Über eine Vorführung der Beschuldigten und den Erlass möglicher Haftbefehle wird im Laufe des heutigen Mittwochs, 1. Juli 2026, entschieden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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