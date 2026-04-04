Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Bad Wurzach

Schwerer Unfall auf der L314/L301 fordert fünf verletzte Personen

Am Freitag gegen 11:36 Uhr kam es zu einem schweren Unfall an der Kreuzung der L314 und L301 bei Baierz / Bad Wurzach. Ein 22-jähriger Mazda-Fahrer, der von Seibranz kommend in Richtung Hauerz unterwegs war, bog trotz Gegenverkehrs nach links ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Ford, gelenkt von einer 47-jährigen Frau. Bei dem Unfall wurden insgesamt vier Personen schwer verletzt, während eine weitere Person leicht verletzt wurde. Bei der Kollision der beteiligten Fahrzeuge entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt 30.000.- Euro. Für den Abtransport der verletzten Personen wurden auch zwei Hubschrauber eingesetzt. Die Unfallstelle musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Die Unfallaufnahme dauerte bis gegen 15:10 Uhr.

Bad Waldsee

Wohnmobil-Brand auf der B 30: Alle Insassen unverletzt

Am Freitag gegen 12:23 Uhr kam es auf der B 30 zwischen Gaisbeuren und Einzisreute / Bad Waldsee vermutlich aufgrund eines technischen Defekts zu einem Vollbrand eines Wohnmobils während der Fahrt. Glücklicherweise konnten alle vier Insassen das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Laut Augenzeugenberichten hatte der Gegenverkehr dem Fahrer des Wohnmobils durch Lichthupe signalisiert, dass der Unterboden des Fahrzeugs brannte. Der 41-jährige Fahrer reagierte sofort und fuhr rechts ran, um das Fahrzeug zu verlassen. Nur wenige Sekunden später stand das Wohnmobil in Vollbrand. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Aufgrund des Vorfalls musste die B 30 bis 14:50 Uhr voll gesperrt werden, um die Brandbekämpfung und die Bergung des Wracks durch einen Abschleppdienst zu ermöglichen. Der Schaden am Wohnmobil wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Wegen den ausgelaufenen Betriebsstoffen musste das rechte Bankett am Ereignisort ausgebaggert werden.

Wangen

Saxophon auf dem Nachhauseweg abhandengekommen

Bereits am Dienstag kam einem 20-jähriges Musikliebhaber auf dem Nachhauseweg von einer Musikprobe sein wertvolles Saxophon unter bisher ungeklärten Umständen abhanden. Erst im Nachhinein bemerkte der junge Musiker das Fehlen seines Instruments und begann sofort mit der Suche. Ein wichtiger Hinweis kam von einem Bekannten, der den Instrumentenkoffer am Donnerstagmorgen noch am Zigarettenautomaten in der Baumannstraße stehen sah. Leider war der Koffer, als der Geschädigte selbst nachsah, nicht mehr vor Ort. Eine umgehende Suche im Nahbereich blieb ebenfalls erfolglos. Auch eine Anfrage beim Fundamt brachte keine positiven Ergebnisse, was die Sorge um das wertvolle Instrument weiter verstärkt. Das Saxophon, inklusive des Zubehörs, hat einen Wert von etwa 2300.- Euro, was nicht nur einen finanziellen Verlust darstellt, sondern auch einen persönlichen und emotionalen Schlag für den jungen Musiker bedeutet. Hinweise zu dem verschwundenen Saxophon nimmt das Polizeirevier in Wangen unter 07522 984-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell