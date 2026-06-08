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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter setzt Mülltonnen in Brand - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht auf Montag gegen 00:30 Uhr setzte ein Unbekannter in der Friedrichstraße zwei Mülltonnen in Brand.

Zuvor hatte er die Mülltonnen unmittelbar neben zwei auf der Straße geparkten Autos platziert.

Ein Zeuge, der auf das Geschehen aufmerksam geworden war, wählte den Notruf und schob die brennenden Mülltonnen jeweils ein Stück von den Autos weg.

Dadurch verhinderte er nach jetzigen Erkenntnissen ein Überspringen der Flammen auf die Autos.

Der alarmierten Feuerwehr gelang es im Anschluss den Brand schnell zu löschen.

An einem der beiden Autos war durch die Hitzeeinwirkung Sachschaden in noch nicht zu beziffernder Höhe entstanden.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

   -	Etwa 40 Jahre alt
   -	Bekleidet mit hellblauem Hemd und kurzer Hose
   -	Heller Hauttyp und kurze Haare

Er flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Neckarauer Waldweg.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die zur oben genannten Zeit im Bereich der Friedrichstraße unterwegs waren und verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 0621 83 39 70 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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